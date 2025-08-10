16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в здании супермаркета
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в здании супермаркета

Фото: иллюстративное
Во Львове в торговом центре "Арсен" произошло чрезвычайное происшествие с мужчиной, который взял людей в заложники, но ситуацию быстро взяли под контроль правоохранители

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во Львове произошло чрезвычайное событие: в помещении торгового центра "Арсен" на улице Черновола мужчина с пистолетом захватил нескольких человек в заложники. Информация о стрельбе пока не поступала, однако на место происшествия быстро прибыли правоохранители для урегулирования ситуации.

Полицейские оперативно оцепили территорию, чтобы избежать эскалации конфликта и обеспечить безопасность всех присутствующих. Благодаря слаженным действиям силовиков удалось избежать применения оружия и быстро взять ситуацию под контроль.

По последним данным, мужчина задержан. Правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения обстоятельств инцидента и мотивов задержанного.

Напомним, в центре Черкасс 7 августа произошла чрезвычайная ситуация. В помещение ресторана быстрого питания "МакДональдс" по улице Смелянской ворвался мужчина с оружием.

