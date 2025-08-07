Убийство во Львове: мужчина избил и задушил знакомую
Во Львове полицейские задержали злоумышленника, избившего, а затем задушившего знакомую. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы сроком до пятнадцати лет
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Преступление произошел ночью 6 августа на улице Ждахи.
Следствие установило, что конфликт между 58-летним мужчиной и 40-летней женщиной произошел при употреблении алкогольных напитков в гаражном помещении.
Впоследствии конфликт перерос в потасовку, в ходе которой мужчина сначала сильно избил знакомую, а затем задушил ее.
Злоумышленника задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
