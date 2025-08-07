Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, избившего, а затем задушившего знакомую. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы сроком до пятнадцати лет

Об этом сообщила полиция области

Преступление произошел ночью 6 августа на улице Ждахи.

Следствие установило, что конфликт между 58-летним мужчиной и 40-летней женщиной произошел при употреблении алкогольных напитков в гаражном помещении.

Впоследствии конфликт перерос в потасовку, в ходе которой мужчина сначала сильно избил знакомую, а затем задушил ее.

Злоумышленника задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

