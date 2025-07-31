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31 июля 2025, 20:09

Во Львове разразился скандал из-за врача, занявшего паркоместо ветерана войны

31 июля 2025, 20:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ветеран войны во Львове не может воспользоваться выделенным ему паркоместом из-за того, что его занял врач, отказывающийся освободить место

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрея Жолоба.

Во Львове ветеран войны Николай Веремейчик получил от ОСМД паркоместо возле жилого комплекса. Однако воспользоваться им он не может, потому что там припарковал свой внедорожник гинеколог Львовской областной клинической больницы Игорь Мальчевский.

Несмотря на просьбу ветерана, медик отказался убрать автомобиль. Кроме того, врач заявил, что ему "безразлично" и "советовал парковаться в другом месте".

ОСМД приняло решение обязать врача убрать автомобиль. В противном случае дело могут передать в суд с целью принудительной эвакуации транспортного средства.

Напомним, в начале июля во Львове 23-летняя девушка сбила автомобилем мужчину на самокате. Ей грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

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