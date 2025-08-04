Стала известна причина пожара во львовском отеле
Причиной пожара во львовской гостинице стал взрыв батареи электроскутера
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.
Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло из-за взрыва батареи электрического скутера, владелец которого несколько лет проживал в гостиничном номере на 9 этаже здания.
Владелец электроскутера – 25-летний работник курьерской службы, который использовал это транспортное средство в работе – также получил ожоги во время пожара и сейчас находится в больнице.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в понедельник, 4 августа, около 12:30 во Львове произошло возгорание в гостинице "Власта". В результате пожара пострадали шесть человек, среди них двое детей.