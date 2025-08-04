Стала известна причина пожара во львовском отеле

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло из-за взрыва батареи электрического скутера, владелец которого несколько лет проживал в гостиничном номере на 9 этаже здания.

Владелец электроскутера – 25-летний работник курьерской службы, который использовал это транспортное средство в работе – также получил ожоги во время пожара и сейчас находится в больнице.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в понедельник, 4 августа, около 12:30 во Львове произошло возгорание в гостинице "Власта". В результате пожара пострадали шесть человек, среди них двое детей.