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04 августа 2025, 20:21

Стала известна причина пожара во львовском отеле

04 августа 2025, 20:21
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фото: Национальная полиция
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Причиной пожара во львовской гостинице стал взрыв батареи электроскутера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло из-за взрыва батареи электрического скутера, владелец которого несколько лет проживал в гостиничном номере на 9 этаже здания.

Владелец электроскутера – 25-летний работник курьерской службы, который использовал это транспортное средство в работе – также получил ожоги во время пожара и сейчас находится в больнице.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в понедельник, 4 августа, около 12:30 во Львове произошло возгорание в гостинице "Власта". В результате пожара пострадали шесть человек, среди них двое детей.

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