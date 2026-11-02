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02 ноября 2026, 17:45

Смертельные ДТП в Прикарпатье: погибли супруги и пешеходка

02 ноября 2026, 17:45
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Фото: Национальная полиция
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В Прикарпатье за последние несколько дней произошли сразу две смертельные аварии. К сожалению, погибли три человека

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

31 октября в Янтаре столкнулись Daewoo Lanos и Toyota Land Cruiser. Предварительно 88-летний водитель Daewoo выезжал со второстепенной улицы Энергетиков на улицу Мицкевича. Он не предпочел внедорожнику, который ехал по главной дороге. В результате ДТП водитель Daewoo и его 79-летняя жена от полученных травм погибли на месте.

Второе ДТП произошло на улице Ивана Миколайчука в Ивано-Франковске 1 ноября. Как выяснили правоохранители, 44-летний водитель Volkswagen Amarok задним ходом въехал во двор между домами. Он наехал на 71-летнюю местную жительницу. К сожалению, она погибла от полученных травм.

Напомним, в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. Водители автомобиля и мотоцикла погибли на месте. 57-летняя пассажирка легковушки и двое 7-летних детей получили травмы. Всех троих госпитализировали.

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