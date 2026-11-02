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02 ноября 2026, 17:45

9 лет заключения и конфискация имущества: ВАКС осудил экс-замглавы ГМС

02 ноября 2026, 17:45
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Фото: САП
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Высший антикоррупционный суд 2 ноября 2026 года огласил приговор бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины. Ее сочли виновной в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Суд назначил ей 9 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества

Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews .

Кроме заключения, бывшей чиновнике запретили в течение трех лет занимать определенные законом должности на государственной службе и в органах, связанных с предотвращением коррупции. Запрет не распространяется на выборные должности.

Приговор был вынесен по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – просьба предоставить и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

В то же время приговор еще не вступил в законную силу. Это произойдет через 30 дней со дня провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

По материалам досудебного расследования, в июне 2017 года чиновник предложила организовать гражданину Вьетнама оформление вида на временное проживание в Украине сроком на один год с возможностью дальнейшего продления до трех лет.

За обеспечение этого процесса она попросила 1800 долларов США неправомерной выгоды, которую впоследствии получила.

Другой эпизод касался гражданина Ирана. В августе 2017 года бывшая первая заместитель председателя ГТС предложила организовать приобретение им гражданства Украины по территориальному происхождению. Для этого должны были использовать заведомо ложные официальные документы.

После приобретения гражданства мужчина должен получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. За решение этого вопроса чиновник попросила 30 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

Напомним, в апреле в Киеве разоблачили схему легализации иностранцев , которую организовал 33-летний мужчина. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов.

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