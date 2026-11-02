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02 ноября 2026, 17:59

В Ровенской области 17-летний нетрезвый мотоциклист насмерть сбил 14-летнюю девушку

02 ноября 2026, 17:59
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Фото: полиция Ровенской области
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В селе Красноселье Владимирецкой общины в Ровенской области в результате ДТП погибла 14-летняя девушка. Ее сбил 17-летний водитель мотоцикла, по данным полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,54 промилле алкоголя

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 31 октября около 20:00.

По предварительным данным следствия, водитель мотоцикла Loncin не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на 14-летнюю односельчанку, которая шла по дороге в попутном направлении.

Девушку с тяжелыми травмами без сознания госпитализировали в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ее жизнь – несовершеннолетняя умерла.

Сам водитель мотоцикла в результате аварии упал и получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Согласно результатам осмотра, 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер зафиксировал 1,54 промилле. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей, следователи проводят досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. Водители автомобиля и мотоцикла погибли на месте. 57-летняя пассажирка легковушки и двое 7-летних детей получили травмы. Всех троих госпитализировали.

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