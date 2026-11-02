Рассказы о желании закончить войну - маскировка желания наполнить карманы

Тот самый случай, когда все твои рассказы о желании закончить войну являются лишь маскировкой твоего желания наполнить свои карманы деньгами за газ и нефть. И это позорно

Тот самый случай, когда все твои рассказы о желании закончить войну являются лишь маскировкой твоего желания наполнить свои карманы деньгами за газ и нефть. И это позорно

Фото из открытых источников

Представители Трампа предлагают возобновить транзит российского газа в Европу через Украину, чтобы добиться энергетического перемирия, - WSJ. План двух спецпредставителей президента США Кушнера и Уиткоффа предусматривает поставки газа в ЕС через американского посредника, что принесет прибыль инвесторам из США и транзитным доходам Украины. И чувствуется, что интересы инвесторов из США в приоритете. Выручку за газ предлагают замораживать на специальном счете, чтобы Москва не могла направить ее на войну. Однако ЕС выступил против инициативы, а Россия не соглашается, чтобы деньги кто-то где-то замораживал. Но цинизм ситуации поражает. Россия очень хочет продавать газ и нефть в ЕС Но не может, потому что санкции. А если ЕС будет покупать, например, через Gunvor Group, которой недавно владели россияне, но которую американцы санкциями заставили продать американцам, это совсем другое. И при этом можно тащить с продажами Украине ракет для Patriot. Мдя, партнеры, такие партнеры...

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