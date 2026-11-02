Пограничники разнесли "на куски" российских "ждунов"
Украинские военные показали новые кадры с фронта. Защитники метко атаковали вражеские "птички"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу операторов подразделения "Меч". Только за октябрь они уничтожили 73 российских "ждунов". Это дроны, которые россияне используют, в частности для разведки.
Напомним, в октябре подразделения группировки Сил беспилотных систем в среднем каждые 41 секунду поражали российскую цель, а каждые 159 секунд – военного противника.
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