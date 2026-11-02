Пограничники разнесли "на куски" российских "ждунов"

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу операторов подразделения "Меч". Только за октябрь они уничтожили 73 российских "ждунов". Это дроны, которые россияне используют, в частности для разведки.

Напомним, в октябре подразделения группировки Сил беспилотных систем в среднем каждые 41 секунду поражали российскую цель, а каждые 159 секунд – военного противника.