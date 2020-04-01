Коронавирус на Кировоградщине: свежая информация о больных
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья в Украине.
Также 1 апреля стало известно о новых 4 подозрениях инфицирования жителей Кропивницкого и области коронавирусом. С людьми работают медики.
Тем временем председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь проинформировал, что 5 больных - это горожане Кропивницкого. Сейчас они находятся под контролем медиков в больницах областного города. Женщина из Долинского района лечится в ЦРБ.
Добавил, что для обсервации людей, которые не имеют возможности самоизолироваться или не соглашаются на это, выбрали отель "Турист” и Знаменскую бальнеологическую больницу. По словам главного санитарного врача области Надежды Оперчук, сейчас более 1200 жителей области нуждаются в самоизоляции и обсервации, передают CBN.
Также все жители области, которые возвращаются из-за границы, должны обязательно пройти ПРЛ-тестирования.
Как писали RegioNews раньше, у жительницы Долинского района Кировоградской области экспресс-тест подтвердил инфицирования коронавирусом.
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