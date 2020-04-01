19:48  01 апреля
На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
19:30  01 апреля
Зеленский украинцам за рубежом: без обсервации возвращение невозможно
17:39  01 апреля
Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
01 апреля 2020, 17:09 11

Коронавирус на Кировоградщине: свежая информация о больных

Читайте також
українською мовою
01 апреля 2020, 17:09 11
Читайте також українською мовою
По состоянию на 1 марта в Кропивницком и Кировоградской области выявили два новых случая COVID-19, всего речь идет уже о 6 инфицированных
Фото: Pixabay
По состоянию на 1 марта в Кропивницком и Кировоградской области выявили два новых случая COVID-19, всего речь идет уже о 6 инфицированных

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья в Украине.

Также 1 апреля стало известно о новых 4 подозрениях инфицирования жителей Кропивницкого и области коронавирусом. С людьми работают медики.

Тем временем председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь проинформировал, что 5 больных - это горожане Кропивницкого. Сейчас они находятся под контролем медиков в больницах областного города. Женщина из Долинского района лечится в ЦРБ.

Добавил, что для обсервации людей, которые не имеют возможности самоизолироваться или не соглашаются на это, выбрали отель "Турист” и Знаменскую бальнеологическую больницу. По словам главного санитарного врача области Надежды Оперчук, сейчас более 1200 жителей области нуждаются в самоизоляции и обсервации, передают CBN.

Также все жители области, которые возвращаются из-за границы, должны обязательно пройти ПРЛ-тестирования.

Как писали RegioNews раньше, у жительницы Долинского района Кировоградской области экспресс-тест подтвердил инфицирования коронавирусом.


Автор(ы) статьи: Александра Василенко

коронавирус сводка Кропивницкий Кировогрдаская область
Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху - МВД
01 апреля 2020, 14:37
В Украине количество пациентов с COVID-19 выросла до 669
01 апреля 2020, 10:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 апреля 2020, 09:40
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 апреля 2020, 09:40
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Все блоги »
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Кто зарабатывает на коронавирусных тестах в Черновцах, Тернополе и Черкассах?
01 апреля 2020, 14:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »