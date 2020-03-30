Львовская область: медики и комунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина
Сегодня мэр Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, которое перераспределяет финансирование зарплат в органах власти, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Этим распоряжением предусмотрена выплата дополнительно по 10 000 грн всем врачам и медсестрам, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19. Доплату получат медики заведений городского и областного подчинения. Главврачи должны подать списки.
Предусмотрено увеличение премирования работникам коммунальных служб, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города в условиях карантина - штаб, дворники, работники службы ритуальных услуг, водители общественного транспорта, социальные работники, аварийные службы.
Для всех остальных работников премии отменяются. Многие служащие уже находятся в отпусках за свой счет или работают из дома.
В то же время этим документом предусмотрено снятие премирования городскому главе Львова на время карантина.
Напомним, в Ивано-Франковске мэр и его замы отдадут месячную зарплату на тесты и аппараты ИВЛ. Городской глава, его заместители и начальники управлений месяц будут работать без зарплаты, работники исполкома - две недели.
ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких
Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.
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