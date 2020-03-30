Львовская область: медики и комунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина

Для всех других работников премии отменяются, без премии останется и мэр города

Фото: Львовский городской совет

Для всех других работников премии отменяются, без премии останется и мэр города

Сегодня мэр Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, которое перераспределяет финансирование зарплат в органах власти, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Этим распоряжением предусмотрена выплата дополнительно по 10 000 грн всем врачам и медсестрам, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19. Доплату получат медики заведений городского и областного подчинения. Главврачи должны подать списки.

Предусмотрено увеличение премирования работникам коммунальных служб, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города в условиях карантина - штаб, дворники, работники службы ритуальных услуг, водители общественного транспорта, социальные работники, аварийные службы.

Для всех остальных работников премии отменяются. Многие служащие уже находятся в отпусках за свой счет или работают из дома.

В то же время этим документом предусмотрено снятие премирования городскому главе Львова на время карантина.

Напомним, в Ивано-Франковске мэр и его замы отдадут месячную зарплату на тесты и аппараты ИВЛ. Городской глава, его заместители и начальники управлений месяц будут работать без зарплаты, работники исполкома - две недели.

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Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

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