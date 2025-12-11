Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай справді підписав контракт із ЗСУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомило Національне антикорупційне бюро України у відповідь на запит LIGA.net.

У відомстві зазначили, що Гайдай підписав контракт 12 листопада.

Його статус у кримінальному провадженні – підозрюваний. Після виходу з-під варти під заставу він належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.

Нагадаємо, на початку серпня НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на закупівлю дронів та РЕБ. Серед затриманих – ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Згодом його відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. Вже через декілька днів за підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу.