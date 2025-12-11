Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай справді підписав контракт із ЗСУ
Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай долучився до Сил оборони
Як передає RegioNews, про це повідомило Національне антикорупційне бюро України у відповідь на запит LIGA.net.
У відомстві зазначили, що Гайдай підписав контракт 12 листопада.
Його статус у кримінальному провадженні – підозрюваний. Після виходу з-під варти під заставу він належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.
Нагадаємо, на початку серпня НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на закупівлю дронів та РЕБ. Серед затриманих – ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Згодом його відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. Вже через декілька днів за підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу.