НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы, а также в ряде региональных подразделений

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает RegioNews.

В ГНС подтвердили, что детективы НАБУ осуществляют следственные действия, в частности, в управлениях службы в Хмельницкой и Николаевской областях.

Какие факты проверяют правоохранители, пока неизвестно — детали расследования не раскрываются.

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.