В Украине идет системная работа по выявлению лиц, которые поддерживали оккупационный режим и способствовали его деятельности на захваченной Луганщине

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуроры Луганской областной прокуратуры продолжают работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые сотрудничали с оккупационными администрациями и действовали в ущерб государственным интересам Украины. За последние две недели суды вынесли три обвинительных приговора в отношении коллаборантов и государственного предателя. Еще 50 уголовных производств передано на рассмотрение суда.

Среди основных обвиняемых – представители незаконных формирований так называемой "ЛНР", которым инкриминирована коллаборационная деятельность по части 5 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В частности, это бывшие чиновники оккупационных структур: "министр инфраструктуры и транспорта" и его "исполняющий обязанности", принимавшие участие в реализации политики российских оккупационных властей, организовывали использование транспортных ресурсов в пользу агрессора. Также среди обвиняемых - "уполномоченная по правам человека в лнр", ранее занимавшая должности советника главы псевдореспублики и "замминистра иностранных дел", распространяла пророссийскую пропаганду и оправдывала действия оккупантов. К ответственности привлечена и "заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР", которая участвовала в организации псевдореферендумов и незаконных выборов, в частности "президента РФ".

Кроме этого, в суд передано полсотни обвинительных актов в отношении бывших депутатов "муниципальных округов ЛНР", бывших украинских правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, а также членов так называемых "избирательных комиссий". Их обвиняют в содействии в проведении незаконных голосований на временно оккупированной территории Луганщины.

В прокуратуре отмечают, что каждый, кто поддерживал оккупационный режим или помогал ему в функционировании, будет нести ответственность по закону. В Украине продолжается системная работа по документированию преступлений против государственности, а привлечение виновных в суд неотвратимо.

