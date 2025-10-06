12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 18:20

Зрадників стає менше: Луганські прокурори домоглися вироків для колаборантів і зрадників України

06 жовтня 2025, 18:20
Фото: Офіс Генерального прокурора
В Україні триває системна робота з виявлення осіб, які підтримували окупаційний режим та сприяли його діяльності на захопленій Луганщині

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Луганської обласної прокуратури продовжують роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями та діяли на шкоду державним інтересам України. За останні два тижні суди винесли три обвинувальні вироки стосовно колаборантів і державного зрадника. Ще 50 кримінальних проваджень передано на розгляд суду.

Серед основних обвинувачених – представники незаконних формувань так званої "лнр", яким інкриміновано колабораційну діяльність за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Зокрема, це колишні посадовці окупаційних структур: "міністр інфраструктури та транспорту" і його "виконувач обов’язків", які брали участь в реалізації політики російської окупаційної влади, організовували використання транспортних ресурсів на користь агресора. Також серед обвинувачених – "уповноважена з прав людини в лнр", яка раніше займала посади радника ватажка псевдореспубліки та "заступника міністра закордонних справ", поширювала проросійську пропаганду та виправдовувала дії окупантів. До відповідальності притягнуто і "заступницю голови виборчої комісії лнр", яка брала участь в організації псевдореферендумів і незаконних виборів, зокрема "президента рф".

Окрім цього, до суду передано пів сотні обвинувальних актів щодо колишніх депутатів "муніципальних округів лнр", колишніх українських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, а також членів так званих "виборчих комісій". Їм закидають сприяння у проведенні незаконних голосувань на тимчасово окупованій території Луганщини.

У прокуратурі наголошують, що кожен, хто підтримував окупаційний режим або допомагав йому у функціонуванні, нестиме відповідальність згідно із законом. В Україні триває системна робота з документування злочинів проти державності, а притягнення винних до суду є невідворотним.

Раніше повідомлялося, правоохоронці Херсона викрили місцевого мешканця, який добровільно перейшов на бік окупантів і охороняв будівлю так званої "поліції" під час російської окупації.

Луганська область колаборанти зрада вирок окупація
Фіктивне постачання РЕБ та дронів: на Луганщині зловмисники вкрали у громади майже 6 млн грн
06 жовтня 2025, 15:11
Україна повернула 22 дітей з окупованих територій: усі подробиці
03 жовтня 2025, 19:26
На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів
03 жовтня 2025, 12:35
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей
06 жовтня 2025, 20:52
Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Олексію Гончаренко
06 жовтня 2025, 20:37
У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії
06 жовтня 2025, 20:21
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон
06 жовтня 2025, 20:05
Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
06 жовтня 2025, 20:04
Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування
06 жовтня 2025, 19:40
На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту
06 жовтня 2025, 19:38
У Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки: в поліції оприлюднили наслідки обстрілів
06 жовтня 2025, 19:26
Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день
06 жовтня 2025, 19:20
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
