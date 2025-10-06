Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні триває системна робота з виявлення осіб, які підтримували окупаційний режим та сприяли його діяльності на захопленій Луганщині

Прокурори Луганської обласної прокуратури продовжують роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями та діяли на шкоду державним інтересам України. За останні два тижні суди винесли три обвинувальні вироки стосовно колаборантів і державного зрадника. Ще 50 кримінальних проваджень передано на розгляд суду.

Серед основних обвинувачених – представники незаконних формувань так званої "лнр", яким інкриміновано колабораційну діяльність за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Зокрема, це колишні посадовці окупаційних структур: "міністр інфраструктури та транспорту" і його "виконувач обов’язків", які брали участь в реалізації політики російської окупаційної влади, організовували використання транспортних ресурсів на користь агресора. Також серед обвинувачених – "уповноважена з прав людини в лнр", яка раніше займала посади радника ватажка псевдореспубліки та "заступника міністра закордонних справ", поширювала проросійську пропаганду та виправдовувала дії окупантів. До відповідальності притягнуто і "заступницю голови виборчої комісії лнр", яка брала участь в організації псевдореферендумів і незаконних виборів, зокрема "президента рф".

Окрім цього, до суду передано пів сотні обвинувальних актів щодо колишніх депутатів "муніципальних округів лнр", колишніх українських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, а також членів так званих "виборчих комісій". Їм закидають сприяння у проведенні незаконних голосувань на тимчасово окупованій території Луганщини.

У прокуратурі наголошують, що кожен, хто підтримував окупаційний режим або допомагав йому у функціонуванні, нестиме відповідальність згідно із законом. В Україні триває системна робота з документування злочинів проти державності, а притягнення винних до суду є невідворотним.

