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01 октября 2020, 12:21 7

Из-за пожара временно прекращена работа КПВВ "Станица Луганская"

01 октября 2020, 12:21 7
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Работа КПВВ может быть возобновлена после стабилизации ситуации
Работа КПВВ может быть возобновлена после стабилизации ситуации
Фото: Госпогранслужба Украины
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Из-за пожарной опасности и угрозе жизни людей временно прекращена работа КПВВ «Станица Луганская»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными для детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения прекращен.

Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт.

В настоящее время пропуск граждан на временно оккупированной территории не осуществляется. Все граждане, которые находились на КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта, отведены на безопасное расстояние.

Кроме того, в случае прибытия граждан с временно оккупированной территории будет происходить немедленный их отвод в безопасные места.

Все пограничные наряды также отведены с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия, который готов к действиям.

В настоящее время относительно возникновения пожара проинформированы подразделения ГСЧС.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местная власть считает, что это произошло не случайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

По состоянию на 9 часов утра 1 октября погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков.

По последним данным, число погибших в лесных пожарах на Луганщине выросла до 5 человек.

Президент поручил Генпрокурору Ирине Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

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