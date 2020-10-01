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01 октября 2020, 10:59 2

Пожары на Луганщине: Шмыгаль обещает выделить средства пострадавшим

01 октября 2020, 10:59 2
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Сумма ущерба еще устанавливается
Сумма ущерба еще устанавливается
Фото из открытых источников
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Кабинет министров выделит средства для помощи пострадавшим и преодоление последствий пожаров в Луганской области.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует RegioNews

"Вчера вечером на Луганщине вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных очагов лесных пожаров. Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и преодоление последствий пожаров в Луганской области", - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что сумма ущерба еще устанавливается.

"Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно быстрее помочь людям", - добавил премьер.

Также Шмыгаль заявил, что на месте в круглосуточном режиме работают спасатели и лично председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

"Для оперативного взаимодействия с правительством на место по моему поручению срочно вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузьовича", - сообщил он.

Глава украинского правительства добавил, что ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местная власть считает, что это произошло неслучайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

По состоянию на 9 часов утра 1 октября погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков.

По последним данным, количество погибших в лесных пожарах на Луганщине выросла до 5 человек.

Президент поручил Генпрокурору Ирине Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

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