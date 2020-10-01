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01 октября 2020, 11:26 5

На Закарпатье россиянин пытался провезти в Украину оружие в детских игрушках

01 октября 2020, 11:26 5
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Нарушителя задержали правоохранители
Нарушителя задержали правоохранители
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В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Российской Федерации на попытке ввоза в нашу страну огнестрельного оружия.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Во время прохождения таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Для избежания разоблачения, иностранец спрятал оружие в детских игрушках.

Правоохранители задержали лицо согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет

Закарпатье граница оружие игрушка СБУ
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