На Закарпатье россиянин пытался провезти в Украину оружие в детских игрушках
В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Российской Федерации на попытке ввоза в нашу страну огнестрельного оружия.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.
Во время прохождения таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Для избежания разоблачения, иностранец спрятал оружие в детских игрушках.
Правоохранители задержали лицо согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
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