Запланированная на завтра поездка "Слуг народа" на Донбасс не состоится – СМИ
Причины отмены командировки – коронавирус и лесные пожары
Причины отмены командировки – коронавирус и лесные пожары
Запланированная на пятницу, 2 октября, поездка депутатов от "Слуги народа" на Донбасс отменена, новая дата командировки нардепов пока неизвестна.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Pavlovsky News.
Как сообщил этому изданию источник в президентстской партии, сейчас непонятно, когда будет такая поездка.
С одной стороны, массовые пожары, с другой - эпидемия коронавируса, которая началась среди депутатов. Есть также риск, что против нардепов может быть совершена какая-то провокация. Поездку решили пока отложить на неопределенный срок", - сказал источник в "Слуге народа".
Напомним, ранее сообщалось, что нардепов из "Слуги народа" отправят вдоль линии разграничения на Донбасс "разведать обстановку" .
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