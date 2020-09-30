На Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары

Местные власти считают, что это произошло не случайно

Местные власти считают, что это произошло не случайно

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация, передает RegioNews.

В течении шести лет, каждый раз, как только поднимается сильный ветер, так на территории района возникает пожар. Обычно они "начинаются" с берега Северского Донца, или где-то подальше, от выстрела мины, трасируючого заряда, РПГ, СПГ и т.д", - говорится в сообщении.

По данным РГА, сообщения о пожарах начали поступать о 11:00. Одновременно, пожары "возникли" в селах Артема, Песчаное, Плотина, Теплое, Малиновое, Валуйское.

По состоянию на 15.00, к сожалению, добавилась еще пожары в Болотенном и Красной Таливке. В селе Артема пожар распространился в жилом массиве, пока пожарные подразделения спасают жилые дома", - сообщают в РГА.

Сейчас для тушения пожаров привлечены все экипажи ГСЧС и лесной охраны. Помогают фермерские хозяйства. Проводят опашку территорий и подвозят воду.

Напомним, мэр Краматорска рассказал о масштабном пожаре в лесу под городом, причину возгорания еще устанавливают.