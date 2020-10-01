Через пожежу тимчасово припинено роботу КПВВ "Станиця Луганська"

Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації

Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації

Фото: Держприкордонслужба України

Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей тимчасово припинено роботу КПВВ «Станиця Луганська»

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено.

Відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил КПВВ тимчасово закритий.

Наразі пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту, відведено на безпечну відстань.

Крім того, у разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території відбуватиметься негайне їх відведення в безпечні місця.

Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій.

Наразі щодо виникнення пожежі поінформовано підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважає, що це сталося не випадково.

30 вересня на Луганщині через лісові пожежі евакуюють жителів двох сіл.

За станом на 9 годину ранку 1 жовтня загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків.

За останніми даними, кількість загиблих у лісових пожежах на Луганщині зросла до 5 осіб.

Президент доручив Генпрокурору Ірині Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.