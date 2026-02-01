17:33  31 января
01 февраля 2026, 19:30

"У нас нет света, но у нас есть добро": Тина Кароль заявила о гибридной атаке на нее – кому это нужно

01 февраля 2026, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По словам Тины Кароль, массовая критика из-за ее песни об отключении света на самом деле появилась не просто так. Артистка рассказала, что ее команде удалось выяснить

Об этом певица рассказала в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По словам Тины Кароль, за столь короткий промежуток времени не может появиться столько комментариев, как на ее видео "У нас нет света". В настоящее время артистка и ее команда занимаются расследованием.

Она также объяснила, кому это нужно. По словам Тины Кароль, таким образом пытаются демобилизовать настроение общества. По мнению певицы, это элемент гибридной войны и не последнюю роль в этом сыграла РФ.

"Цепочка событий оказалась очень показательной: на эту тему начали появляться материалы даже в России. Фактически речь идет о попытках запускать внутренние конфликты внутри страны. Это часть гибридной войны. Сегодня у нас забирают базовые, бытовые вещи: тепло, свет, ощущение безопасности. Люди находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент очень просматриваются комментарии. заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той же гибридной атаки", - говорит артистка.

Напомним, ранее украинцы активно обсуждают и высмеивают в соцсетях новую песню Тины Кароль о проблемах энергообеспечения со строками "У нас нет света, и у нас есть тепло. У нас нет тепла, и у нас есть добро", которая воспринимается неоднозначно из-за резкого контраста между жизнерадостным тоном и реальностью многочасов.

Впоследствии певица принесла извинения тем, кого зацепила ее песня. По ее словам, она просто хотела поделиться позитивом.

