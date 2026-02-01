Земля в Украине станет еще дороже: какие области лидеры по ценам

Фото из открытых источников

В 2026 году цены на земельные участки могут вырасти. Самые низкие цены сейчас фиксируют в прифронтовых регионах

Высокие цены на сельскохозяйственные земли в западных регионах. К примеру, в Ивано-Франковской области, которая является лидером по ценам, гектар будет стоить в среднем 165 тысяч гривен. В Тернопольской области цена за гектар достигает 126 тысяч гривен, а земли Львовской и Винницкой областей – более 80 – 100 тысяч за гектар.

При этом в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях цена варьируется в диапазоне от 35 до 38 тысяч за гектар.

Основатель земельного агентства Volodar Владимир Нагорный отметил, что в начале прошлого года средняя стоимость гектара была в размере 2300 долларов. Уже к концу года цена возросла до 2 600 долларов.

По мнению экспертов, в 2026 году ситуация будет разниться. В частности, тем, что вторичных сделок будет больше. Из-за рисков безопасности в стране, инвесторы могут начать выходить из инвестиций. Учитывая текущую цену, выход может быть довольно успешным – даже с удвоением вложенного.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже .