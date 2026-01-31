Известный украинский певец заявил, что вывезет детей из Украины

фото: tsn.ua

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что его дети проведут летние каникулы в США

Как передает RegioNews, об этом певец рассказал в интервью изданию BLIK.ua.

Лидер группы "Антитела" отметил, что их с Еленой Тополею совместные дети проведут летние каникулы за границей. По словам артиста, малышей планируют отправить к бабушке и дедушке в Соединенные Штаты Америки.

По словам звездного отца, дети будут жить в частном доме с большой территорией, где смогут много времени проводить на свежем воздухе и отдыхать у бассейна.

