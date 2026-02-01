Смертельное ДТП в Житомирской области: в авто были дети

Фото: Нацполиция

Авария произошла 30 января около 23:50 по улице Житомирской в райцентре. Погибли два человека

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 32-летняя водитель Mazda CX-9 выехала на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с авто Nissan Leaf, за рулем которого находился 60-летний мужчина. К сожалению, в результате аварии погибли водитель Nissan Leaf и его 60-летняя пассажирка, местная жительница.

Травмы получили травмы 32-летняя водитель Mazda CX-9 и трое ее пассажиров - 11-летний и 18-летний местные жители и 34-летний житомирянин. Их госпитализировали медики.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области устанавливают все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек) УК Украины", - сообщает полиция.

