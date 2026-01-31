Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

Фото из открытых источников

Украинский актер театра и кино Петр Крылов мобилизовался. Артист подтвердил, что он присоединился к ВСУ

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

38-летний актер рассказал, что он начал готовиться к службе действительно еще с прошлого года. По словам артиста, он подошел к этому шагу сознательно.

"Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн-собеседований и, наконец, офлайн-встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас — я военнослужащий. С чем себя и поздравляю. Честь и кровь", - .

Напомним, украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ. 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию.