Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенок
Россияне продолжают атаковать Запорожье. Днем 1 февраля враг нанес повторную атаку
Об этом сообщил глава ОВА Запорожской области, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, в одном из районов города взорвался российский беспилотник. Предварительно, получили травмы три человека. Среди них четырехлетний мальчик. Все пострадавшие получают необходимую помощь.
Напомним, ранее россияне ударили по роддому в Запорожье. Среди пострадавших женщины были на осмотре.
