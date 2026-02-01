В Закарпатье 16-летнюю девушку изнасиловал отец подруги

Фото из открытых источников

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

16-летняя девушка пошла в гости к своей 17-летней подруге. Там были молодой человек, а также 48-летний отец подруги. В какой-то момент 48-летний мужчина начал поступать в гости совершать неправомерные действия сексуального характера.

Девушка пыталась сопротивляться злоумышленнику, в один момент ей удалось вырваться и выбежать из дома. Правоохранители задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в изолятор временного содержания.

"Следователи Мукачевского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование несовершеннолетнего лица. Санкция статьи предусматривает до семи до двенадцати лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

