Пол Одессы осталось без света из-за аварии
Из-за серьезной аварии на энергоузле половина города осталась без электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
"Без светлая половина Одессы. Серьезная авария в Одесском энергоузле: обесточены 12 высоковольтных линий напряжением 110 кВ, питающих город", – говорится в сообщении.
Электроснабжение планируют возобновить не раньше 20:00.
Как сообщалось, 31 января в Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей. Поэтому в регионе были введены экстренные отключения.
