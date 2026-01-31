Пол Одессы осталось без света из-за аварии

иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за серьезной аварии на энергоузле половина города осталась без электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

"Без светлая половина Одессы. Серьезная авария в Одесском энергоузле: обесточены 12 высоковольтных линий напряжением 110 кВ, питающих город", – говорится в сообщении.

Электроснабжение планируют возобновить не раньше 20:00.

Как сообщалось, 31 января в Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей. Поэтому в регионе были введены экстренные отключения.