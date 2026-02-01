Была на грани гибели: в Донецкой области полицейские под атаками дронов спасли пенсионерку

Фото: Нацполиция

К стражам порядка обратился житель прифронтового поселка Александровка. Он рассказал, что его пожилая мать ушла из дома и не вернулась. Под атакой вражеских дронов правоохранители вместе со служебной собакой обнаружили женщину. Она лежала на полу уличной туалета в нескольких сотнях метров от своего дома и была на грани гибели.

По словам мужчины, он искал мать самостоятельно и только на следующий день обратился в полицию. Полицейские увезли спасенную женщину домой, а четырёхлапый Алан получил вкус за хорошую работу.

