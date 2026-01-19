Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль

Фото: из открытых источников

Украинцы активно обсуждают и высмеивают в соцсетях новую песню Тины Кароль. Композиция посвящена проблемам энергообеспечения и бытовым неудобствам, но делает акцент на единстве и "хороших"

Об этом сообщает RegioNews.

Фрагмент трека звучит так: "У нас нет света, и у нас есть тепло. У нас нет тепла, и у нас есть добро."

По мнению пользователей, жизнерадостный тон песни сильно диссонирует с реальностью многих украинских семей, которые сталкиваются с многочасовыми отключениями света и отопления. Многие подчеркивают, что релиз трека в таком контексте воспринимается неоднозначно, даже если месседж певицы имеет целью поддержать людей.

Украинцы также активно реагируют на песню, создавая видео в своих домах – без света, тепла и воды, используя строки трека для иронических подписей.

Пользователи шутят:

"Свет в комнате пришлось выключить, чтобы клип снять"

"У нас нет света, нет тепла, на чем греть еду – тоже нет. И в куртках даже спим, и в доме +5…"

Другие комментируют острее:

"У нас нет света, потому что депутаты украли бабло. Подняли акциз, закрыли границу. Нет воды, не могу смыть в унитазе, но пока нас развлекают такие "певцы", понимаю, что это еще не все."

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, почему на самом деле она так и не вышла замуж во второй раз. По словам артистки, после смерти мужа она осталась одна с маленьким сыном, и вообще не думала о новых отношениях. Однако сейчас она готова открыть свое сердце.