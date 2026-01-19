Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль
Украинцы активно обсуждают и высмеивают в соцсетях новую песню Тины Кароль. Композиция посвящена проблемам энергообеспечения и бытовым неудобствам, но делает акцент на единстве и "хороших"
Об этом сообщает RegioNews.
Фрагмент трека звучит так: "У нас нет света, и у нас есть тепло. У нас нет тепла, и у нас есть добро."
По мнению пользователей, жизнерадостный тон песни сильно диссонирует с реальностью многих украинских семей, которые сталкиваются с многочасовыми отключениями света и отопления. Многие подчеркивают, что релиз трека в таком контексте воспринимается неоднозначно, даже если месседж певицы имеет целью поддержать людей.
Украинцы также активно реагируют на песню, создавая видео в своих домах – без света, тепла и воды, используя строки трека для иронических подписей.
@anonymous.war0
🤣 Тіна Кароль: У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". #anonymouswar0 #україна #рек #зима #світлооригінальний звук - Tina Karol
Пользователи шутят:
- "Свет в комнате пришлось выключить, чтобы клип снять"
- "У нас нет света, нет тепла, на чем греть еду – тоже нет. И в куртках даже спим, и в доме +5…"
Другие комментируют острее:
"У нас нет света, потому что депутаты украли бабло. Подняли акциз, закрыли границу. Нет воды, не могу смыть в унитазе, но пока нас развлекают такие "певцы", понимаю, что это еще не все."
