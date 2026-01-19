11:50  19 января
19 января 2026, 11:50

Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль

19 января 2026, 11:50
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Украинцы активно обсуждают и высмеивают в соцсетях новую песню Тины Кароль. Композиция посвящена проблемам энергообеспечения и бытовым неудобствам, но делает акцент на единстве и "хороших"

Об этом сообщает RegioNews.

Фрагмент трека звучит так: "У нас нет света, и у нас есть тепло. У нас нет тепла, и у нас есть добро."

По мнению пользователей, жизнерадостный тон песни сильно диссонирует с реальностью многих украинских семей, которые сталкиваются с многочасовыми отключениями света и отопления. Многие подчеркивают, что релиз трека в таком контексте воспринимается неоднозначно, даже если месседж певицы имеет целью поддержать людей.

Украинцы также активно реагируют на песню, создавая видео в своих домах – без света, тепла и воды, используя строки трека для иронических подписей.

@anonymous.war0

🤣 Тіна Кароль: У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". #anonymouswar0 #україна #рек #зима #світло

оригінальний звук - Tina Karol

Пользователи шутят:

  • "Свет в комнате пришлось выключить, чтобы клип снять"
  • "У нас нет света, нет тепла, на чем греть еду – тоже нет. И в куртках даже спим, и в доме +5…"

Другие комментируют острее:

"У нас нет света, потому что депутаты украли бабло. Подняли акциз, закрыли границу. Нет воды, не могу смыть в унитазе, но пока нас развлекают такие "певцы", понимаю, что это еще не все."

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, почему на самом деле она так и не вышла замуж во второй раз. По словам артистки, после смерти мужа она осталась одна с маленьким сыном, и вообще не думала о новых отношениях. Однако сейчас она готова открыть свое сердце.

