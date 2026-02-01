17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2026, 18:30

Повар Евгений Клопотенко рассказал, как украинцы могут защитить овощи и мясо во время блекаутов

01 февраля 2026, 18:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известный ресторатор Евгений Клопотенко поделился рекомендациями по хранению овощей и мяса. Эти советы помогут украинцам во время

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Для сохранения мяса при длительных отключениях света Евгений Клопотенко советует использовать соль. На литр воды нужно примерно 30 г соли. Такой раствор поможет мясу оставаться пригодным к употреблению в течение двух-трех суток даже без холодильника.

"Соль – это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу более плотной и вкусной, а во-вторых, такая легкая засолка продолжает наше время. Если у нас есть свет только 4 часа днем, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет. Просто будет засолена несколько дней," повар.

Для огурцов и перца кулинар предлагает использовать смесь кипятка, уксуса и соли. Благодаря этому овощи могут сохранять вкусовые качества в течение месяца. Евгений Клопотенко отметил. что по вкусу они будут как свежие.

Напомним, ранее гражданская жена бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы поделилась неоднозначным советом. Она рекомендовала украинцам во время блэкаутов использовать секс-игрушки для борьбы с холодом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес отключения света советы
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины после системной аварии
31 января 2026, 16:34
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет
31 января 2026, 12:43
Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
31 января 2026, 12:26
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Известный украинский актер признался, сколько он мечтает зарабатывать
01 февраля 2026, 19:55
"У нас нет света, но у нас есть добро": Тина Кароль заявила о гибридной атаке на нее – кому это нужно
01 февраля 2026, 19:30
В Ровенской области грузовик влетел в иномарку: водитель погиб на месте
01 февраля 2026, 18:50
Была на грани гибели: в Донецкой области полицейские под атаками дронов спасли пенсионерку
01 февраля 2026, 17:55
Земля в Украине станет еще дороже: какие области лидеры по ценам
01 февраля 2026, 17:30
Россияне атаковали жилищный сектор на Харьковщине: загорелся дом
01 февраля 2026, 16:55
Смертельное ДТП в Житомирской области: в авто были дети
01 февраля 2026, 16:20
В Закарпатье 16-летнюю девушку изнасиловал отец подруги
01 февраля 2026, 15:55
Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенок
01 февраля 2026, 15:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »