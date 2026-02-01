Повар Евгений Клопотенко рассказал, как украинцы могут защитить овощи и мясо во время блекаутов

Фото из открытых источников

Известный ресторатор Евгений Клопотенко поделился рекомендациями по хранению овощей и мяса. Эти советы помогут украинцам во время

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Для сохранения мяса при длительных отключениях света Евгений Клопотенко советует использовать соль. На литр воды нужно примерно 30 г соли. Такой раствор поможет мясу оставаться пригодным к употреблению в течение двух-трех суток даже без холодильника.

"Соль – это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу более плотной и вкусной, а во-вторых, такая легкая засолка продолжает наше время. Если у нас есть свет только 4 часа днем, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет. Просто будет засолена несколько дней," повар.

Для огурцов и перца кулинар предлагает использовать смесь кипятка, уксуса и соли. Благодаря этому овощи могут сохранять вкусовые качества в течение месяца. Евгений Клопотенко отметил. что по вкусу они будут как свежие.

