21:47  30 января
Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
UA | RU
UA | RU
31 января 2026, 01:55

Я мужу говорю: "Давай напишем завещание": певица Светлана Тарабарова рассказала, как составляет "запасной план"

31 января 2026, 01:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Светлана Тарабарова призналась, что с детства страх смерти. На фоне происходящего в Украине это усилилось

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка рассказала, что хочет проработать свой страх смерти в терапии психологом. Пока певица составляет "запасной план". По ее словам, она уже говорила об этом с мужем.

"Наверное, это не очень ок. Я мужу говорю: "Давай напишем завещание, потому что наши с тобой долги не должны лечь на детей. И кто будет их воспитывать? Мои родственники? Твои родственники? Давай подумаем вперед", – говорит Светлана Тарабарова.

Напомним, с 2016 года Светлана Тарабарова состоит в браке с директором Алексеем Бондарем. Осенью 2018 года у них родился сын Иван. Уже два года спустя в семье родилась дочь Мария. В апреле 2023 года певица родила дочь Полину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом
30 января 2026, 23:35
Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию
30 января 2026, 22:35
Жену Анатолия Анатолича оштрафовала полиция – почему он хочет идти в суд
30 января 2026, 21:35
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
31 января 2026, 01:35
Нацотбор Украины на Евровидение: назвали имена звездных жюри
31 января 2026, 00:55
"Он даже не запоминал": звезда "Холостяка" рассказала, каким на самом деле был Тарас Цымбалюк на шоу
31 января 2026, 00:35
Что будет, если путин победит
30 января 2026, 23:55
Цены на огурцы в Украине растут: эксперты объяснили, почему ценники меняются
30 января 2026, 23:50
Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом
30 января 2026, 23:35
В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
30 января 2026, 23:20
Украинский шахматист обыграл американца и вплотную приблизился к группе лидеров
30 января 2026, 22:57
Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию
30 января 2026, 22:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »