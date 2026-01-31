Я мужу говорю: "Давай напишем завещание": певица Светлана Тарабарова рассказала, как составляет "запасной план"

Фото из открытых источников

Певица Светлана Тарабарова призналась, что с детства страх смерти. На фоне происходящего в Украине это усилилось

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка рассказала, что хочет проработать свой страх смерти в терапии психологом. Пока певица составляет "запасной план". По ее словам, она уже говорила об этом с мужем.

"Наверное, это не очень ок. Я мужу говорю: "Давай напишем завещание, потому что наши с тобой долги не должны лечь на детей. И кто будет их воспитывать? Мои родственники? Твои родственники? Давай подумаем вперед", – говорит Светлана Тарабарова.

Напомним, с 2016 года Светлана Тарабарова состоит в браке с директором Алексеем Бондарем. Осенью 2018 года у них родился сын Иван. Уже два года спустя в семье родилась дочь Мария. В апреле 2023 года певица родила дочь Полину.