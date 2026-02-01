17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
01 лютого 2026, 19:30

"У нас немає світла, але в нас є добро": Тіна Кароль заявила про гібридну атаку на неї - кому це потрібно

01 лютого 2026, 19:30
Фото з відкритих джерел
За словами Тіни Кароль, масова критика через її пісню про відключення світла насправді з'явилась не просто так. Артистка розповіла, що її команді вдалось з'ясувати

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами Тіни Кароль, за такий короткий проміжок часу не може з'явитися стільки коментарів, як на її відео "У нас немає світла". Наразі артистка та її команда займаються розслідуванням.

Вона також пояснила, кому це потрібно. За словами Тіни Кароль, таким чином намагаються демобілізувати настрій суспільства. На думку співачки, це елемент гібридної війни, й не останню роль в цьому відіграла РФ.

"Ланцюжок подій виявився дуже показовим: на цю тему почали з'являтися матеріали навіть у Росії. Фактично йдеться про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Це частина гібридної війни. Сьогодні в нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхувати між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки", - говорить артистка.

Нагадаємо, раніше українці активно обговорюють та висміюють у соцмережах нову пісню Тіни Кароль про проблеми енергозабезпечення з рядками "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро", яка сприймається неоднозначно через різкий контраст між життєрадісним тоном та реальністю багатогодинних відключень.

Згодом співачка вибачилась перед тими, кого зачепила її пісня. За її словами, вона просто хотіла поділитися позитивом.

