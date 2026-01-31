09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников
Прокуратура сообщила о подозрении депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва. В его декларации выявили недостоверные сведения более чем на 13,8 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации и легализации имущества, полученного преступным путем", – говорится в сообщении.

Как отмечается, он был избран в 2020 году в Ужгородский городской совет от уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Установлено, что сумма недостоверного декларирования составляет 13,8 млн. грн., а сумма легализации незаконно полученных активов – 11,5 млн. грн.

"Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", – добавили в прокуратуре.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде. Речь идет о Михаиле Лабе.

