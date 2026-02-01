В Ровенской области грузовик влетел в иномарку: водитель погиб на месте

Фото: Нацполиция

Авария произошла 30 января около 12 часов на дороге между населенными пунктами Мочулянка и Сосновое. Водитель легковушки погиб

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

23-летний водитель Volkswagen Golf не учел дорожную обстановку и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с лесовозом DAF, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП погиб 23-летний водитель.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

