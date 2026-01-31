В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как отмечается, утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, осуществлявшим мобилизационные мероприятия в Новогуйвинском сообществе, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.

"Как следствие – возникла шарпанина, во время которой военнослужащий произвел выстрел из имевшего при себе стартового пистолета", – говорится в сообщении.

Все участники происшествия установлены.

"По этому факту сейчас идет проверка, в рамках которой будет предоставлена окончательная правовая квалификация происшествия", – добавили в полиции.

Напомним, на днях в Житомирской области задержали военных ТЦК во время получения части взятки. Оказалось, деньги они взяли за снятие "клиента" с розыска.