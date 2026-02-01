17:33  31 января
Известный украинский актер признался, сколько он мечтает зарабатывать

01 февраля 2026, 19:55
Фото из открытых источников
Украинский актер Павел Текучев рассказал о заработках в военное время. Сейчас он работает в театре и снимается в кино

Об этом актер рассказал в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам Павла Текучева, даже большая загруженность не гарантирует сейчас финансовой стабильности. Особенно когда в семье есть маленький ребенок. Артист отметил, что театр доставляет ему удовольствие, но этого недостаточно, чтобы обеспечить семью.

"Работа в театре — я от этого получаю огромное удовольствие, но на тот уровень оплаты невозможно прожить и прокормить семью на заработную плату. Нет стабильной. У меня сейчас очень много денег уходит на ребенка. Я просто в шоке, потому что я не был готов. Конечно, я экономить на своем ребенке никогда не буду, потому что для меня очень важна тема. На месяц это получается более 1 000 долларов. Я думаю, что дальше сумма немного уменьшится, но первый год жизни и рождения очень дорогие", - говорит актер.

По словам артиста, он хочет зарабатывать хотя бы две тысячи долларов в месяц. Однако он признался, что не всегда удается добиться такой суммы, и это его беспокоит.

"Хочу больше, но я работаю для этого весь свой путь. Я еще и близко не дошел до той суммы, которую я хочу, чтобы чувствовать себя стабильно и спокойно. Я все равно волнуюсь о заработке и часто и даже той, что я назвал, нет", - говорит артсит.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

шоу-бизнес
