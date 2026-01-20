Фото: Instagram/Тина Кароль

Тина Кароль объяснила причины своей песни и извинилась перед теми, кого она могла оскорбить

Об этом в своем видео-обращении рассказала певица Тина Кароль, передает RegioNews.

Украинская певица Тина Кароль обнародовала видеообращение, в котором извинилась за свою недавнюю песню, касавшуюся отсутствия тепла и света в стране, но в то же время подчеркнула, что украинцы сохраняют любовь и способны противостоять злу. Исполнительница отметила, что ее намерения были добрыми, а композиция имела целью поддержать людей в сложное время.

Кароль объяснила, что не имела намерения создавать политический месседж или выполнять чьи-то заказы. Она подчеркнула: песня не была "приказом или методичкой от власти", а ее творческий выбор родился из желания объединить слушателей и поделиться положительными эмоциями. Певица добавила, что и сама испытывает недостаток тепла и поддержки, и именно поэтому хотела через музыку передать искренние чувства.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети: некоторые пользователи восприняли его как пародию, а другие – как мем. В своем обращении Кароль попросила прощения у всех, кого задела песня, и объяснила, что не имела намерения обижать кого-либо. Она также поблагодарила тех, кто понял, что композиция не является причиной проблем или кризисных явлений в стране.

В итоге певица подчеркнула, что для нее важен диалог с аудиторией и поддержка людей через творчество.

"Меня спасают позитивные мысли, и я хотела ими поделиться", – отметила Тина Кароль в своем обращении.

Ранее сообщалось, украинцы активно обсуждают и высмеивают в соцсетях новую песню Тины Кароль о проблемах энергоснабжения со строчками: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро", которая воспринимается неоднозначно из-за резкого контраста между жизнерадостным тоном и реальностью многочасовых отключений.

