13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 16:11

Тина Кароль извинилась за песню об отсутствии света и тепла в Украине

20 января 2026, 16:11
Читайте також українською мовою
Фото: Instagram/Тина Кароль
Читайте також
українською мовою

Тина Кароль объяснила причины своей песни и извинилась перед теми, кого она могла оскорбить

Об этом в своем видео-обращении рассказала певица Тина Кароль, передает RegioNews.

Украинская певица Тина Кароль обнародовала видеообращение, в котором извинилась за свою недавнюю песню, касавшуюся отсутствия тепла и света в стране, но в то же время подчеркнула, что украинцы сохраняют любовь и способны противостоять злу. Исполнительница отметила, что ее намерения были добрыми, а композиция имела целью поддержать людей в сложное время.

Кароль объяснила, что не имела намерения создавать политический месседж или выполнять чьи-то заказы. Она подчеркнула: песня не была "приказом или методичкой от власти", а ее творческий выбор родился из желания объединить слушателей и поделиться положительными эмоциями. Певица добавила, что и сама испытывает недостаток тепла и поддержки, и именно поэтому хотела через музыку передать искренние чувства.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети: некоторые пользователи восприняли его как пародию, а другие – как мем. В своем обращении Кароль попросила прощения у всех, кого задела песня, и объяснила, что не имела намерения обижать кого-либо. Она также поблагодарила тех, кто понял, что композиция не является причиной проблем или кризисных явлений в стране.

В итоге певица подчеркнула, что для нее важен диалог с аудиторией и поддержка людей через творчество.

"Меня спасают позитивные мысли, и я хотела ими поделиться", – отметила Тина Кароль в своем обращении.

Ранее сообщалось, украинцы активно обсуждают и высмеивают в соцсетях новую песню Тины Кароль о проблемах энергоснабжения со строчками: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро", которая воспринимается неоднозначно из-за резкого контраста между жизнерадостным тоном и реальностью многочасовых отключений.

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, почему на самом деле она так и не вышла замуж во второй раз. По словам артистки, после смерти мужа она осталась одна с маленьким сыном, и вообще не думала о новых отношениях. Однако сейчас она готова открыть свое сердце.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
видео видеообращения песня поддержка Тина Кароль хейт
Жители многотысячного города в Полтавской области протестовали против несправедливых обесточений и перекрыли дорогу
20 января 2026, 15:44
В Харькове 80 юных боксеров соревновались на турнире памяти Василия Бурмака
20 января 2026, 13:40
В Одесском ТЦК прокомментировали видео с силовым задержанием мужчины
19 января 2026, 21:19
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Гендиректор ПАО "КАМАЗ" подозревается в поставке 15 тысяч автомобилей для армии РФ
20 января 2026, 17:00
"Энергоатом" могут частично приватизировать
20 января 2026, 16:39
В Житомирской области полиция задержала мужчину за тяжелые телесные повреждения 33-летнего жителя
20 января 2026, 16:26
Зеленский прокомментировал возможность отправки украинских военных в Гренландию
20 января 2026, 16:09
Жители многотысячного города в Полтавской области протестовали против несправедливых обесточений и перекрыли дорогу
20 января 2026, 15:44
"Общалась с коллегой": жительница Донецкой области "сливала" данные о ВСУ
20 января 2026, 15:35
Зеленский отреагировал на дело в отношении Тимошенко
20 января 2026, 15:12
Скандал с бронированием: политтехнолог Петров уволился с военного мемориального кладбища
20 января 2026, 14:49
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »