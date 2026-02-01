Россияне атаковали жилищный сектор на Харьковщине: загорелся дом
В Харьковской области россияне атаковали частный сектор в Большом Бурлуке. В результате удара произошел пожар
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Днем 1 февраля российская армия атаковала беспилотником жилищный сектор на окраине поселка Большой Бурлук Купянского района. В результате попадания загорелся жилой дом. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее россияне ударили по роддому в Запорожье. Среди пострадавших женщины были на осмотре.
Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенокВсе новости »
01 февраля 2026, 15:20Россияне ударили по Днепропетровщине: разрушены дома, есть погибшие
01 февраля 2026, 10:20Кривой Рог под ударом дронов: одна погибшая, трое раненых, полиция работает на месте
29 января 2026, 19:57
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Известный украинский актер признался, сколько он мечтает зарабатывать
01 февраля 2026, 19:55"У нас нет света, но у нас есть добро": Тина Кароль заявила о гибридной атаке на нее – кому это нужно
01 февраля 2026, 19:30В Ровенской области грузовик влетел в иномарку: водитель погиб на месте
01 февраля 2026, 18:50Повар Евгений Клопотенко рассказал, как украинцы могут защитить овощи и мясо во время блекаутов
01 февраля 2026, 18:30Была на грани гибели: в Донецкой области полицейские под атаками дронов спасли пенсионерку
01 февраля 2026, 17:55Земля в Украине станет еще дороже: какие области лидеры по ценам
01 февраля 2026, 17:30Смертельное ДТП в Житомирской области: в авто были дети
01 февраля 2026, 16:20В Закарпатье 16-летнюю девушку изнасиловал отец подруги
01 февраля 2026, 15:55Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенок
01 февраля 2026, 15:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе