20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 21:35

"Мы прекрасно это понимали и все видели": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, что ему не нравится в шоу-бизнесе

29 января 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Тарас Тополь признался, что когда он начал карьеру в 18 лет, он представлял украинский шоу-бизнес иначе.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, когда группа "Антитела" только начинала (2008 год), почти весь украинский шоу-бизнес пел на русском. Они это видели, однако с самого начала решили петь на украинском. Он подчеркнул, что для них это было важно.

Кроме того, в украинском шоу-бизнесе помимо позитива есть и трудности.

"В нем (шоу-бизнесе), конечно, присутствует и нечестная игра, и конкуренция, и зависть. Но с другой стороны в нем много хорошего, в частности сейчас мы наблюдаем ренессанс украинской музыки в разных форматах. Несмотря на войну, это не может не радовать", - говорит Тарас Тополя.

Накануне журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Впоследствии Тарас Тополь отреагировал на "слитые" кадры бывшей жены. Он заявил, что они уже разведены, и Елена имеет право на личную жизнь. Он также намекнул, что знает, кому выгоден этот скандал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тарас Тополя шоу-бизнес
Певица Надя Дорофеева призналась, что она иногда мечтает изменить в себе
28 января 2026, 01:55
"Они меня должны искать": актриса Анна Саливанчук рассказала, где у мужчин есть шанс с ней познакомиться
28 января 2026, 01:35
Жена эксминистра МИДа Кулебы рассказала, почему украинцы активно покупают секс-игрушки во время обстрелов
28 января 2026, 00:55
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Рынок кукурузы в Украине: цены взлетают из-за обстрелов
29 января 2026, 23:35
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберига"
29 января 2026, 22:25
Жители Закарпатья могут остаться без газа
29 января 2026, 22:07
5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных
29 января 2026, 21:55
В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации
29 января 2026, 21:55
Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ
29 января 2026, 21:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »