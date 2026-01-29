"Мы прекрасно это понимали и все видели": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, что ему не нравится в шоу-бизнесе

Иллюстративное фото

Тарас Тополь признался, что когда он начал карьеру в 18 лет, он представлял украинский шоу-бизнес иначе.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, когда группа "Антитела" только начинала (2008 год), почти весь украинский шоу-бизнес пел на русском. Они это видели, однако с самого начала решили петь на украинском. Он подчеркнул, что для них это было важно.

Кроме того, в украинском шоу-бизнесе помимо позитива есть и трудности.

"В нем (шоу-бизнесе), конечно, присутствует и нечестная игра, и конкуренция, и зависть. Но с другой стороны в нем много хорошего, в частности сейчас мы наблюдаем ренессанс украинской музыки в разных форматах. Несмотря на войну, это не может не радовать", - говорит Тарас Тополя.

Накануне журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Впоследствии Тарас Тополь отреагировал на "слитые" кадры бывшей жены. Он заявил, что они уже разведены, и Елена имеет право на личную жизнь. Он также намекнул, что знает, кому выгоден этот скандал.