20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 22:46

Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области

29 января 2026, 22:46
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Украинские пограничники продолжают сдерживать оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Для блокирования попыток противника закрепиться на украинской территории операторы подразделения РУБпАК "Фурия" используют весь спектр ударных дронов.

Как отмечается, вылеты совершаются как в ближнюю тактическую зону, так и на глубину боевых порядков противника.

"Разведывательно-ударными группами "Фурии" уничтожены транспортные средства противника, ликвидированы оккупанты, поражен вражеский НРК. Мэтр за метром зачищаем направление, лишая врага мобильности, техники и возможности действовать", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, аэроразведка и ударные беспилотные системы комендатуры "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда нанесли сокрушительные удары по врагу в Харьковской области.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
07 августа 2025
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
