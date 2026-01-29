Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Для блокирования попыток противника закрепиться на украинской территории операторы подразделения РУБпАК "Фурия" используют весь спектр ударных дронов.

Как отмечается, вылеты совершаются как в ближнюю тактическую зону, так и на глубину боевых порядков противника.

"Разведывательно-ударными группами "Фурии" уничтожены транспортные средства противника, ликвидированы оккупанты, поражен вражеский НРК. Мэтр за метром зачищаем направление, лишая врага мобильности, техники и возможности действовать", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, аэроразведка и ударные беспилотные системы комендатуры "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда нанесли сокрушительные удары по врагу в Харьковской области.