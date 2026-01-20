20:22  19 января
20 января 2026, 02:35

"Я имею предположение, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на "слитые" интим-видео бывшей жены

20 января 2026, 02:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фронтмен группы "Антитела" также получил на почту видео с бывшей женой Еленой Тополей. Он сделал заявление об этих интимных кадрах

Об этом Тарас Тополь написал на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

Артист подчеркнул, что еще в прошлом году он и Елена объявили о намерении развода. В начале этого года они уже были разведены официально. Поэтому, подчеркнул Тарас, Елена имела право на личную жизнь так, как она хочет и с кем она хочет.

"С момента объявления о разводе я не дал ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации. Это была наша с Еленой общая договоренность", - отметил Тарас Тополя.

Он также отметил, что никто не имеет прав совершать противоправные действия такого характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь извлечь выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

"Но в этой ситуации должен был прокомментировать. У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто покосил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период", - заявил Тарас Тополя.

Накануне журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

