20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 22:25

В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберига"

29 января 2026, 22:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена организованная группа должностных лиц, незаконно «освобождающих» военнообязанных от мобилизации. Стали известны подробности схемы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам Уманского ТЦК, которые вносили ложные сведения в Единый электронный государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Известно, что это касается не менее 54 военнообязанных.

Ранее в этом же уголовном производстве подозрение получил бывший офицер Министерства обороны Украины. По версии стражей порядка, он получил более 660 тысяч гривен взятки от двух "клиентов" за влияние на ТЦК для оформления фиктивных отсрочок.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к схеме и полный круг лиц, незаконно воспользовавшихся фиктивными отсрочками", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации прокуратура Черкасская область
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
Жители Закарпатья могут остаться без газа
29 января 2026, 22:07
5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных
29 января 2026, 21:55
В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации
29 января 2026, 21:55
Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ
29 января 2026, 21:43
"Мы прекрасно это понимали и все видели": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, что ему не нравится в шоу-бизнесе
29 января 2026, 21:35
Пока в Давосе аплодировали "несокрушимости" Зеленского, в Украине в квартирах замерзали люди
29 января 2026, 21:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »