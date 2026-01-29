В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберига"

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам Уманского ТЦК, которые вносили ложные сведения в Единый электронный государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Известно, что это касается не менее 54 военнообязанных.

Ранее в этом же уголовном производстве подозрение получил бывший офицер Министерства обороны Украины. По версии стражей порядка, он получил более 660 тысяч гривен взятки от двух "клиентов" за влияние на ТЦК для оформления фиктивных отсрочок.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к схеме и полный круг лиц, незаконно воспользовавшихся фиктивными отсрочками", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.