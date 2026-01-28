"Они меня должны искать": актриса Анна Саливанчук рассказала, где у мужчин есть шанс с ней познакомиться

Фото из открытых источников

Украинская актриса Анна Саливанчук недавно развелась, но готова к новым отношениям. Однако инициативу, по ее мнению, должен проявить мужчина, а она активно искать нового партнера не хочет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам актрисы, она не хочет искать мужчин. Анна Саливанчук убеждена, что это они должны ее искать. Кроме того, она подсказала, где можно с ней познакомиться.

"Если человек заинтересуется Анной Саливанчук, то посмотрит, где у меня спектакль и приходит с цветами - все, я на ужин пошла с тобой и мы начали общаться. Я об этом думала: я либо на съемочной площадке, либо на детской площадке. Это факт. Но я ее много времени провожу в спортзале, где куча мужчин", - говорит артистка.

Она также добавила, что ей все равно возраст мужчины, она обращает внимание на энергетику и семейные ценности. Кроме того, артистка уверена, что она станет мамой.

Я очень хочу и знаю, что рожу. Что такое 40 лет? Я и в 49 могу родить! Я знаю, что выйду замуж. Я знаю, что рожу девочек. Сейчас я задумалась, что нужно заморозить (яйцеклетки — прим. ред.). Через два-три года меня пригласят на интервью и я буду беременной и замужем. Просто я не тороплюсь и хочу, чтобы он сам нашелся", - призналась Анна Саливанчук.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.