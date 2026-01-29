Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

"Россияне снова бьют по Запорожью. Нанесен вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал он.

В результате атаки загорелся пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. Тогда в городе было зафиксировано несколько пожаров.