5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных

Иллюстративное фото

В Киеве 43-летний мужчина разработал схему уклонения от мобилизации. Он предлагал мужчинам оформление непригодности и снятия с учета

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

43-летнего жителя Винницкой области разоблачили в столице. Он пытался заработать на мужчинах призывного возраста. За свои "услуги" он просил 5,2 тысяч долларов. Он убеждал, что за эти деньги сможет удалить сведения о нем из системы учета военнообязанных, а также оформить решение о его непригодности по состоянию здоровья. Как результат, еще и внести уже обновленную информацию о снятии с военного учета в военный билет и информационную базу.

При этом он скрывал свое лицо. Оплату делец просил от "клиентов" двумя транзакциями: на банковскую карту и через знакомых. Теперь его задержали и сообщили о подозрении. Дельцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.