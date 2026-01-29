20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 21:55

5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных

29 января 2026, 21:55
Иллюстративное фото
В Киеве 43-летний мужчина разработал схему уклонения от мобилизации. Он предлагал мужчинам оформление непригодности и снятия с учета

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

43-летнего жителя Винницкой области разоблачили в столице. Он пытался заработать на мужчинах призывного возраста. За свои "услуги" он просил 5,2 тысяч долларов. Он убеждал, что за эти деньги сможет удалить сведения о нем из системы учета военнообязанных, а также оформить решение о его непригодности по состоянию здоровья. Как результат, еще и внести уже обновленную информацию о снятии с военного учета в военный билет и информационную базу.

При этом он скрывал свое лицо. Оплату делец просил от "клиентов" двумя транзакциями: на банковскую карту и через знакомых. Теперь его задержали и сообщили о подозрении. Дельцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

уклонение от мобилизации
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
07 августа 2025
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
