Певица Надя Дорофеева призналась, что она иногда мечтает изменить в себе

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, она "сова". То есть она активнее в темное время суток. При этом Надя Дорофеева говорит, что мечтает стать "жаворонком". Певица отметила, что всю жизнь с восторгом смотрит на людей, которые могут проснуться в 6 утра и быть активными.

"Конечно, мой график бешеный. И, конечно, просыпаюсь в любое время на выезды, концерты, приезды после ночей в автобусах, где ты вообще толком не спишь. А до войны – перелеты в 4, 5, 6 утра. Короче, у меня всю жизнь нет режима. И вот наступает долгожданный январь, когда есть возможность отдохнуть и посмотреть, как живут нормальные люди в режиме. Сегодня очнулась в 7:15. Не брала телефон, полежала немного, выпила теплой воды, сделала маску, помедитировали с Мишей (мужем артистки – прим.ред.), затем сели читать и пить пуэр. В 9 я уже сижу на педикюре и работаю в телефоне. Чувствую эйфорию. Одуреть, как иногда простые вещи, к которым ты так стремился, способны сделать тебя счастливым. Потому что счастье действительно в мелочах", – поделилась мыслями певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказывала, какие подарки дарят ей поклонники. По ее словам, среди этих подарков много неожиданности. К примеру, очиститель для пупка.