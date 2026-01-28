Певица Надя Дорофеева призналась, что она иногда мечтает изменить в себе
Певица Надя Дорофеева призналась, что есть вещь, которую она хотела бы изменить. Оказалось, это касается режима ее жизни
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам артистки, она "сова". То есть она активнее в темное время суток. При этом Надя Дорофеева говорит, что мечтает стать "жаворонком". Певица отметила, что всю жизнь с восторгом смотрит на людей, которые могут проснуться в 6 утра и быть активными.
"Конечно, мой график бешеный. И, конечно, просыпаюсь в любое время на выезды, концерты, приезды после ночей в автобусах, где ты вообще толком не спишь. А до войны – перелеты в 4, 5, 6 утра. Короче, у меня всю жизнь нет режима. И вот наступает долгожданный январь, когда есть возможность отдохнуть и посмотреть, как живут нормальные люди в режиме. Сегодня очнулась в 7:15. Не брала телефон, полежала немного, выпила теплой воды, сделала маску, помедитировали с Мишей (мужем артистки – прим.ред.), затем сели читать и пить пуэр. В 9 я уже сижу на педикюре и работаю в телефоне. Чувствую эйфорию. Одуреть, как иногда простые вещи, к которым ты так стремился, способны сделать тебя счастливым. Потому что счастье действительно в мелочах", – поделилась мыслями певица.
