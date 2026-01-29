20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 23:02

Экссоветница Ермака переехала из Украины в США

29 января 2026, 23:02
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая советница главы Офиса президента Дарья Заривная решила покинуть Украину. Она будет преподавать в Чикагском университете США

Как передает RegioNews, об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.

По словам Заривной, в течение зимне-весеннего семестра она будет преподавать курс, посвященный войне России против Украины и ее влиянию на глобальные процессы.

Согласно информации, обнародованной на сайте университета, курс охватывает восемь семинаров, касающихся как внутриукраинских процессов, так и международного измерения войны, в частности вопросов безопасности, переговоров, роли общества, медиа и похищенных украинских детей.

Дарья Заривная – украинская государственная деятельница, блоггерша, предпринимательница. Ей 36 лет. В начале 2020 года Дарья Заровна стала советником Андрея Ермака, назначенного на должность руководителя Офиса Президента Украины. В июле 2025 года уволилась с должности советницы руководителя Офиса президента.

Ранее мы сообщали о том, что в ближайшее время Андрей Ермак получит подозрение от НАБУ. Увольнение Ермака стало одним из громких событий 2025 года.

Заривная Андрей Ермак политика Украина США
07 августа 2025
