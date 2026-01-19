11:50  19 января
Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль
09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 11:30

"Это не ваша добыча": неизвестные "слили" часовое интимное видео Елены Тополи - певица отреагировала

19 января 2026, 11:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Неизвестные разослали журналистам интимные видео с певицей Еленой Тополей. Артистка сделала заявление

Сама артистка на своей странице в соцсети сделала заявление, передает RegioNews.

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что блоггерам и журналистам "слили" видео Елены Тополи порнографического характера. Сам он призвал других коллег ни в коем случае нигде это не публиковать.

"Я очень прошу медийных людей, журналистов и блоггеров кто получил пернографические материалы с участием Елены Тополи не публиковать в публичном пространстве и не приобщаться к преступным действиям. Надеюсь на человечность и этичность", - пишет блогер.

В комментариях он объяснил, что кто-то "слив" часовое интимное видео певицы с любовником.

Сама артистка отреагировала и сделала заявление. По ее словам, еще 10 января она получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Все улики у артистки есть. Поэтому она обратилась к правоохранителям.

"Мое тело, моя интимность — это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или поносить его", - говорит певица.

Она также попросила журналистов не делать скриншоты и не распространять те кадры, и поблагодарила людей, которые выразили ей поддержку.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили о задержании мужчины, шантажировавшего украинскую певицу. Им оказался 23-летний киевлянин. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказала, как ее дети узнали о разводе родителей. Оказалось, что музыкант Тарас Тополь сам рассказал им об этом. Также она говорила, что имеет внимание от мужчин, но после развода еще не готова к отношениям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
"Это было игрой с его стороны": звезда Холостяка Ира Пономаренко рассказала, какова была ее последняя встреча с Тарасом Цымбалюком
17 января 2026, 01:35
"Неоправданные надежды": певица Алина Гросу призналась, как тяжело ей далась беременность
17 января 2026, 00:55
Звезда Холостяка Ира Пономаренко рассказала, сколько зарабатывает после шоу
16 января 2026, 02:40
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 13:58
Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины
19 января 2026, 13:39
Кличко предупредил глав районов: если не уберут снег – обратится к президенту
19 января 2026, 13:35
В Ровенской области из-за переохлаждения погибли два человека: еще четверо в больнице
19 января 2026, 13:07
Антирейтинг невыплат зарплат: Днепропетровщина оказалась на первом месте
19 января 2026, 12:55
В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение – без угрозы для людей
19 января 2026, 12:36
В Запорожье женщина выбросила из окна ребенка – полиция проверяет обстоятельства
19 января 2026, 12:10
Спецназовцы СБУ за год уничтожили российские системы ПВО на $4 млрд
19 января 2026, 12:06
В Харьковской области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »