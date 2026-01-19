"Это не ваша добыча": неизвестные "слили" часовое интимное видео Елены Тополи - певица отреагировала

Фото из открытых источников

Сама артистка на своей странице в соцсети сделала заявление, передает RegioNews.

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что блоггерам и журналистам "слили" видео Елены Тополи порнографического характера. Сам он призвал других коллег ни в коем случае нигде это не публиковать.

"Я очень прошу медийных людей, журналистов и блоггеров кто получил пернографические материалы с участием Елены Тополи не публиковать в публичном пространстве и не приобщаться к преступным действиям. Надеюсь на человечность и этичность", - пишет блогер.

В комментариях он объяснил, что кто-то "слив" часовое интимное видео певицы с любовником.

Сама артистка отреагировала и сделала заявление. По ее словам, еще 10 января она получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Все улики у артистки есть. Поэтому она обратилась к правоохранителям.

"Мое тело, моя интимность — это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или поносить его", - говорит певица.

Она также попросила журналистов не делать скриншоты и не распространять те кадры, и поблагодарила людей, которые выразили ей поддержку.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили о задержании мужчины, шантажировавшего украинскую певицу. Им оказался 23-летний киевлянин. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

